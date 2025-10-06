Sciroppo di cultura a Verona il teatro diventa medicina da prescrivere | Rafforza lo sviluppo dei più piccoli
Un libretto colorato, una ricetta speciale e un biglietto da 2 euro per entrare a teatro. È così che parte “Sciroppo di Cultura”, il nuovo progetto promosso da Fucina Culturale Machiavelli con il sostegno della Fondazione Cariverona e il patrocinio del Comune di Verona. L’iniziativa, presentata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: sciroppo - cultura
Dal 19 ottobre ad agosto 2026 proposti a Verona 19 spettacoli teatrali dedicati a bambini e bambine. Una ‘medicina di cultura’ per promuovere nei più piccoli il benessere emotivo e sociale attraverso il teatro. Si chiama ‘Sciroppo di Cultura’ ed è il nuovo proge Vai su Facebook
Quei 250 pediatri che prescrivono uno “sciroppo di teatro” - «Il bambino tutto intero»: è questo il punto di partenza di "Sciroppo di teatro", un progetto nato nel 2021 in Emilia Romagna. Riporta vita.it
Torna l’iniziativa Sciroppo di Teatro® - Sciroppo di Teatro® è un'iniziativa per avvicinare i bambini al teatro ed è un'esperienza che viene prescritta loro direttamente dai pediatri ... Da msn.com