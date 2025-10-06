Sciroppo di cultura a Verona il teatro diventa medicina da prescrivere | Rafforza lo sviluppo dei più piccoli

Veronasera.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un libretto colorato, una ricetta speciale e un biglietto da 2 euro per entrare a teatro. È così che parte “Sciroppo di Cultura”, il nuovo progetto promosso da Fucina Culturale Machiavelli con il sostegno della Fondazione Cariverona e il patrocinio del Comune di Verona. L’iniziativa, presentata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

