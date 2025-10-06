Sciopero dei taxi a Napoli | proclamate due giornate di agitazione

I rappresentanti dei tassisti comunicano che è stato deciso di proclamare due giornate di sciopero del settore taxi nella città di Napoli.Il 7 e il 14 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 22.00, i tassisti non saranno disponibili a svolgere il servizio di trasporto in città. Saranno garantiti i servizi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - taxi

Sciopero dei taxi a Firenze, lungo corteo per le strade della città \ VIDEO

Firenze, scatta lo sciopero dei taxi: vetture a passo d'uomo sui viali

Lo sciopero dei taxi a Firenze: auto a passo d’uomo, protesta contro l’abusivismo

Napoli, sciopero generale dei trasporti il 3 ottobre. Orari metro, bus e funicolari - Venerdì 3 ottobre sciopero di 24 ore CGIL e USB: ecco le fasce di garanzia per bus, metro e funicolari a Napoli. Segnala napolike.it