Scioperi e cortei Landini spara numeri a casaccio e non si scusa per i disagi | Le nostre piazze non sono violente
I violenti? Non sono i nostri, anzi, li abbiamo isolati. I numeri? Il governo mente. I disagi agli italiani? . Il segretario della Cgil Maurizio Landini, oggi, sul “C orriere della Sera ” festeggia, a modo suo, il “weekend lungo” che ha visto l’Italia paralizzata da sciopero e manifestazioni pro Pal e pro Flotilla. Con un bilancio di decine di agenti feriti, strade devastate e trasporti in tilt. Ma Landini è contento. Tre giorni neri per l’Italia, ma Landini è contento. “Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria, aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito in due giorni le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum”, sottolinea il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: scioperi - cortei
La Lega e la guerriglia nelle piazze, arriva la stretta: “Chi organizza i cortei paga la cauzione”. Ira a sinistra: “Giù le mani dagli scioperi”
Scioperi e cortei per Gaza in Puglia: «Stop al genocidio». Dura contestazione davanti al consolato di Israele
Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi
Visto che #Meloni vede cortei, manifestazioni e scioperi in tante città per protestare contro il governo, si potrebbe pensare di farlo davvero. Non vorrei si sentisse messa da parte. A lei piace stare al centro dell'attenzione. #scioperonazionale - X Vai su X
Sciopero per la ‘flotilla’? La Cgil, ormai più partito che sindacato, rincorre il movimentismo di piazza perdendo ogni credibilità. Solo in Italia vediamo cortei e scioperi ‘per Gaza’, con slogan che inneggiano alla distruzione di Israele e iniziative pro-flotilla, spess Vai su Facebook
Landini scopre i violenti. Viminale pronto a vietare il corteo di Bologna - Oggi l'arrivo in Italia degli ultimi reduci italiani della Flotilla. Secondo msn.com
Flotilla, sciopero generale a Roma: Schlein e Landini guidano il corteo - Traffico bloccato sulla Nomentana, altre manifestazioni in corso a Sempione. Da ilfaroonline.it