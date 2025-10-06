Scioperi e cortei Landini spara numeri a casaccio e non si scusa per i disagi | Le nostre piazze non sono violente

I violenti? Non sono i nostri, anzi, li abbiamo isolati. I numeri? Il governo mente. I disagi agli italiani? . Il segretario della Cgil Maurizio Landini, oggi, sul “C orriere della Sera ” festeggia, a modo suo, il “weekend lungo” che ha visto l’Italia paralizzata da sciopero e manifestazioni pro Pal e pro Flotilla. Con un bilancio di decine di agenti feriti, strade devastate e trasporti in tilt. Ma Landini è contento. Tre giorni neri per l’Italia, ma Landini è contento. “Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria, aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito in due giorni le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum”, sottolinea il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

