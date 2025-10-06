Scioperi e cortei Landini spara numeri a casaccio e non si scusa per i disagi | Le nostre piazze non sono violente

Secoloditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I violenti? Non sono i nostri, anzi, li abbiamo isolati. I numeri? Il governo mente. I disagi agli italiani? . Il segretario della Cgil Maurizio Landini, oggi, sul “C orriere della Sera ” festeggia, a modo suo, il “weekend lungo” che ha visto l’Italia paralizzata da sciopero e manifestazioni pro Pal e pro Flotilla. Con un bilancio di decine di agenti feriti, strade devastate e trasporti in tilt. Ma Landini è contento. Tre giorni neri per l’Italia, ma Landini è contento. “Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria, aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito in due giorni le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum”, sottolinea il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

scioperi e cortei landini spara numeri a casaccio e non si scusa per i disagi le nostre piazze non sono violente

© Secoloditalia.it - Scioperi e cortei, Landini spara numeri a casaccio e non si scusa per i disagi: “Le nostre piazze non sono violente”

In questa notizia si parla di: scioperi - cortei

La Lega e la guerriglia nelle piazze, arriva la stretta: “Chi organizza i cortei paga la cauzione”. Ira a sinistra: “Giù le mani dagli scioperi”

Scioperi e cortei per Gaza in Puglia: «Stop al genocidio». Dura contestazione davanti al consolato di Israele

Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi

scioperi cortei landini sparaLandini scopre i violenti. Viminale pronto a vietare il corteo di Bologna - Oggi l'arrivo in Italia degli ultimi reduci italiani della Flotilla. Secondo msn.com

scioperi cortei landini sparaFlotilla, sciopero generale a Roma: Schlein e Landini guidano il corteo - Traffico bloccato sulla Nomentana, altre manifestazioni in corso a Sempione. Da ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Scioperi Cortei Landini Spara