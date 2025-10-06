Sci 2025-26 | limiti mirati prezzi sotto controllo e pass smart
La neve bussa alle porte e il calendario corre: la nuova stagione invernale è dietro l’angolo. In queste settimane decisive, gli operatori affilano gli ultimi dettagli per accogliere sciatori e famiglie con standard più alti di sicurezza, tecnologia e servizi. L’obiettivo è chiaro: rendere la montagna più vivibile, sostenibile e piacevole, soprattutto nei giorni di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: limiti - mirati
#INPRIMOPIANO ORDINE PUBBLICO A MOLFETTA DAVVERO AL LIMITE, SERVONO AZIONI FORTI E CONTROLLI MIRATI Ogni volta che accade qualcosa, tutti parlano poi tutto passa di Mimmo Spadavecchia Vai su Facebook
Montagna, tutte le novità e cosa cambia per la stagione sciistica 2025-26 - A circa 2 mesi dall'avvio, gli impianti di tutta Italia si presentano con tante novità, l'arrivo di una funivia 3S e il numero chiuso a Madonna di Campiglio. Secondo adnkronos.com
Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori - 26 ottobre con il tradizionale appuntamento sul Rettenbach di Sölden (Austria) e si conclude a ... Lo riporta eurosport.it