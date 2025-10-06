Schlein | Serve ogni sforzo per chiudere il negoziato su Gaza

ROMA – “Speriamo che un accordo si faccia, per i palestinesi che non muoiono solo per le bombe ma anche per la fame. Speriamo che un accordo si faccia, al netto dei singoli punti del piano” di Trump che non convincono. “Noi chiediamo una prospettiva chiara per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E chiediamo al governo il riconoscimento dello stato di Palestina. Bisogna garantire un pieno coinvolgimento dei palestinesi. Si faccia ogni sforzo per portare a fine il negoziato”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), al festival di Fanpage.it, ‘Rumore’, in corso a Roma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

