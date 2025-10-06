Schlein nel bunker del Nazareno a processo fra Marche e Propal Ecco il piano dem per farla cadere

A leggere gli umori, certi scricchiolii sono particolarmente sinistri. Soprattutto a poche ore dai risultati del voto in Calabria. Solo la settimana scorsa, la grande amarezza nelle Marche, con il candidato Matteo Ricci rimasto a debita distanza da Francesco Acquaroli, il presidente riconfermato. Certo, la paura di un nuovo tonfo è già stata messa nel conto: al Nazareno si preparano i sacchetti di sabbia. Salvare il soldato Elly Schlein sta diventando un'impresa sempre più complicata, con voragini che si aprono un po' da tutte le parti. E con un «generale» che prende sempre più terreno: la sfiducia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schlein nel bunker del Nazareno a processo fra Marche e Propal. Ecco il piano dem per farla cadere

