Schlein e i timori per il super dazio sulla pasta | Anche stavolta Meloni resterà in silenzio?

Ildifforme.it | 6 ott 2025

La segretaria del Pd ha sostenuto che quanto messo in atto finora dall'esecutivo sarebbe una prova di "finto patriottismo", in quanto "invece di difendere gli interessi industriali e occupazionali italiani preferisce difendere le sue amicizie politiche e ideologiche". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Schlein a Cernobbio: "Dazi spariti da dibattito, governo minimizza impatti" - "I dazi sono spariti dal dibattito italiano: il governo prima li ha sottovalutati, poi ne ha minimizzato gli impatti e c'era persino qualcuno che diceva che sarebbe stata un'opportunità per le imprese ... Segnala adnkronos.com

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito” - CERNOBBIO (ITALPRESS) – “I dazi sono spariti dal dibattito italiano, Meloni ha parlato lungamente l’altro giorno ma non ha parlato di dazi e nemmeno di sanità pubblica e salari. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

