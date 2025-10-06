Schiavulli racconta il carcere in Israele | Umiliati in cella hanno buttato il tesserino da giornalista

La direttrice di RadioBullets, a bordo della Global Sumud Flotilla. "Ci hanno tolto tutto, gettato via il mio tesserino da giornalista". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schiavulli racconta il carcere in Israele: "Umiliati in cella, hanno buttato il tesserino da giornalista"

Il racconto della giornalista Barbara Schiavulli, arrestata dall’esercito israliano dopo l’abbordaggio della Flotilla. La denuncia: “C’è stata violazione dei diritti umani” - X Vai su X

“Se stai vedendo questo video significa che sono stata rapita da Israele”. Con queste parole la giornalista Barbara Schiavulli appare in un messaggio registrato dagli attivisti della Flotilla e chiede che il governo italiano faccia pressione per il suo rilascio. Barba Vai su Facebook

