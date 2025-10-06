Schianto tra auto Muore il papà grave figlio 11enne

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è morto, sua moglie e suo figlio sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa lungo la Statale 16 a Martinsicuro, in provicnia di Teramo, al confine tra Marche e Abruzzo. Da quanto si e’ appreso, l’auto sulla quale viaggiava la famiglia, che rientrava da una cena nel Teramano, si e’ scontrata con una vettura a bordo della quale c’erano due persone, che si sono dileguate a piedi dopo l’incidente. I carabinieri si sono messi sulle loro tracce, ma il conducente si è presentato successivamente in caserma e, dopo essere stato identificato, è stato accompagnato in ospedale perché anche lui ferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

schianto tra auto muore il pap224 grave figlio 11enne

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto. Muore il papà, grave figlio 11enne

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

schianto auto muore pap224Tragico schianto sulla SS18: muore un 56enne di Pattano, un ferito grave - Poco prima della mezzanotte, due auto si sono scontrate violentemente: una Fiat Punto e una Ford Fiesta, quest’ultima finita contro il guard- Scrive agro24.it

schianto auto muore pap224Schianto nella notte sulla Statale: muore padre di 46 anni, feriti il figlio di11 anni e la moglie. Gli investitori scappano a piedi - Un papà di 46 anni, Emidio Croci, è morto, il figlio di 11 anni è gravissimo in ospedale, la mamma è rimasta ferita, in modo meno grave ed ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Schianto Auto Muore Pap224