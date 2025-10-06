Un uomo è morto, sua moglie e suo figlio sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa lungo la Statale 16 a Martinsicuro, in provicnia di Teramo, al confine tra Marche e Abruzzo. Da quanto si e’ appreso, l’auto sulla quale viaggiava la famiglia, che rientrava da una cena nel Teramano, si e’ scontrata con una vettura a bordo della quale c’erano due persone, che si sono dileguate a piedi dopo l’incidente. I carabinieri si sono messi sulle loro tracce, ma il conducente si è presentato successivamente in caserma e, dopo essere stato identificato, è stato accompagnato in ospedale perché anche lui ferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto. Muore il papà, grave figlio 11enne