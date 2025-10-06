Schianto tra auto e moto e Lentigione grave 55enne

Brescello (Reggio Emilia), 6 ottobre 2025 – Si è rischiato il peggio, nella prima serata sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello, all’incrocio su cui si affaccia la stazione ferroviaria della stazione, dove per cause al vaglio dei carabinieri di Luzzara si sono scontrati un’autovettura Fiat 500 X e una moto Honda 350, proprio al centro dell’incrocio semaforico. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato le ambulanze della Croce rossa di Sorbolo, della Croce azzurra di Poviglio, l’autoinfermieristica di Guastalla, ai quali si è aggiunto anche l’elisoccorso arrivato dalla vicina Parma, atterrato nel piazzale antistante lo stabilimento Immergas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto e Lentigione, grave 55enne

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

Schianto fatale tra due auto sulla statale in Cilento, Luigi muore a 56 anni https://nap.li/sasG Vai su Facebook

Pirri, schianto auto-moto in via Santa Maria Chiara: un ferito - X Vai su X

Tragico schianto moto-pick up: 29enne perde la vita. Due morti sulle strade in un’ora, tremendo bilancio nel Bellunese - Un 75enne di Auronzo ha perso la vita a Misurina mentre un motociclista di 29 anni è morto a Lentiai. ildolomiti.it scrive

Schianto tra auto e moto. Trentunenne in ospedale - Schianto tra una moto e un’auto all’altezza della frazione Capriolo: ad avere la peggio, ieri pomeriggio, è stato il centauro. Da ilrestodelcarlino.it