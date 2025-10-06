Schianto in moto in autostrada colpo di sonno o malore tra le ipotesi

Un uomo di 77 anni è rimasto ferito in modo grave dopo uno scontro tra la moto che stava guidando e un furgone, avvenuto su ponte San Giorgio sull'autostrada A10 intorno alle 8.20 di lunedì 6 ottobre 2025.L'anziano è stato accompagnato, intubato, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - moto

Spaventoso schianto tra un'auto e una moto: tre feriti gravi, tra cui due ragazzi

Schianto devastante con la moto, la morte in un attimo: morti ragazzi 17enni

Schianto sull’autostrada A7 tra moto e auto: giovane donna viene sbalzata dal sellino muore sul colpo

? MATTIA MUORE A 16 ANNI: ALTRA GIOVANISSIMA VITTIMA IN SICILIA | Schianto moto-auto nella notte leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/30/terribile-schianto-nella-notte-muore-ragazzo-di-16-anni-a-canicatti/ Vai su Facebook

Tragico schianto in moto a Cologne: ragazzo di 20 anni muore sul colpo - Brescia – Tragedia nella notte a Cologne, in via Montorfano: strada che dal paese franciacortino porta verso Coccaglio e le campagne: immersa nei vigneti e tra i campi, dove in questi giorni si sta ... Scrive ilgiorno.it

Incidente a Mezzanino, violento schianto tra moto e furgoncino: 31enne morta sul colpo - La coppia che viaggiava in sella alla moto è stata sbalzata a parecchi metri di distanza dopo lo scontro con un furgoncino. Riporta ilgiorno.it