Schianto contro un albero | l' automobilista aveva alzato troppo il gomito denunciato

Forlitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di cinque denunce il bilancio dei controlli stradali svolti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Meldola. Tre automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza perchè sorpresi con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - albero

Bibbona, schianto in auto contro un albero: tre feriti, due sono bambini

Schianto contro un albero, tre operai feriti nella notte: uno è in gravi condizioni

Schianto contro albero poco prima dell’alba: Nicola muore a 47 anni. Era di Giugliano

Tragedia familiare a Corato: auto contro albero, morto bimbo di 5 mesi - Dramma a Corato: neonato di 5 mesi muore in incidente stradale. Riporta notizie.it

schianto contro albero automobilistaAlbero crolla su un’auto dopo lo schianto, un morto e due feriti - Il tragico incidente stradale è avvenuto a Cinigiano lungo la strada provinciale 64,  in prossimità dell’incrocio della strada di Porrona ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schianto Contro Albero Automobilista