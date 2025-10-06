Schiacciato dalla ruspa con la quale stava lavorando | muore un operaio di 58 anni

Ennesima vittima per un tragico infortunio sul lavoro. Un operaio di 58 anni del comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, è morto dopo che si è ribaltata la ruspa mentre stava lavorando in una zona impervia di località Villatella. A nulla sono serviti i soccorsi da parte del personale. 🔗 Leggi su Today.it

