Schiacciati da un pesante manufatto | due operai portati in ospedale
Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 6 ottobre, all’interno dello stabilimento Industrie Riunite Odolesi di Odolo. Secondo le prime informazioni, sono due gli operai rimasti feriti: un 39enne e un 52enne.L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30. La dinamica di quanto accaduto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Infortunio mortale sul lavoro, la notte scorsa, in un'azienda a Torino di Sangro (Chieti). Un operaio di 51 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un pesante sacco di juta all'interno della Prima Eastern Spa, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezio Vai su Facebook