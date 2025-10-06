Schiacciati da un pesante manufatto | due operai portati in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 6 ottobre, all’interno dello stabilimento Industrie Riunite Odolesi di Odolo. Secondo le prime informazioni, sono due gli operai rimasti feriti: un 39enne e un 52enne.L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30. La dinamica di quanto accaduto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it