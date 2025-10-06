Schiacciati da un macchinario | due operai feriti in un' officina meccanica di Como

Momenti di paura oggi, 6 ottobre 2025, in via Borsieri a Como: due operai di 47 e 53 anni sono rimasti schiacciati da un macchinario elevatore all’interno di un’officina meccanica, poco prima delle 13. L’episodio è stato classificato come infortunio sul lavoro.Sul posto sono intervenuti i vigili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

