scena eliminata di event horizon nel prequel

Il film Event Horizon, considerato uno dei cult più controversi e disturbanti del genere sci-fi horror, sta per essere arricchito da un nuovo capitolo che promette di svelare dettagli mai mostrati prima. La produzione di un prequel e l’uscita di materiale inedito stanno generando grande attesa tra gli appassionati, soprattutto perché si avvicinano a una parte della storia rimasta nascosta per decenni. il prequel event horizon: dark descent: un ritorno sulla scena. Il progetto Event Horizon: Dark Descent rappresenta una novità significativa nel panorama delle espansioni cinematografiche legate al film originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

