Scarpe&Scarpe sbarca a Ferrara

Ferrara, 6 ottobre 2025 - Scarpe&Scarpe, azienda italiana da oltre 50 anni, con 130 negozi diretti distribuiti su tutto il territorio nazionale e riferimento per il mercato di calzature, accessori e abbigliamento, ha inaugurato il suo primo store a Ferrara, all’interno del Parco Commerciale “Il Diamante” in via Diamantina 3. Con questa apertura, Scarpe&Scarpe porta nella città estense un punto vendita di ultima generazione: 1.562 mq di superficie di vendita, 16 professionisti qualificati e un layout moderno e funzionale pensato per offrire un’esperienza di shopping unica, semplice e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

