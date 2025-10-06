Scarpe&Scarpe sbarca a Ferrara
Ferrara, 6 ottobre 2025 - Scarpe&Scarpe, azienda italiana da oltre 50 anni, con 130 negozi diretti distribuiti su tutto il territorio nazionale e riferimento per il mercato di calzature, accessori e abbigliamento, ha inaugurato il suo primo store a Ferrara, all’interno del Parco Commerciale “Il Diamante” in via Diamantina 3. Con questa apertura, Scarpe&Scarpe porta nella città estense un punto vendita di ultima generazione: 1.562 mq di superficie di vendita, 16 professionisti qualificati e un layout moderno e funzionale pensato per offrire un’esperienza di shopping unica, semplice e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scarpe - scarpe
Perché Fedez ha scelto di esibirsi senza scarpe al Cornetto Battiti Live
Scarpe, il cammino della ripresa e la ricetta per uscire dalla crisi: “Export diversificato e creatività”
Chi ama la qualità sceglie Clarks: scarpe eleganti e comode, ora a metà prezzo
Primo incontro con i/le ragazzi/e con “Le scarpe di Lorenzo”! Stamattina a Cuneo, nell’ambito della rassegna culturale “Il territorio si racconta”. Rizzoli Vai su Facebook
Scarpe&Scarpe sbarca a Ferrara - Scarpe&Scarpe, azienda italiana da oltre 50 anni, con 130 negozi diretti distribuiti su tutto il territorio nazionale e riferimento per il mercato di calzature, accessori e ... Scrive msn.com