Scarico fognario in alveo del torrente San Vincenzo a Lazzaro | urge messa in sicurezza

Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic, lo scorso 5 ottobre ha chiesto al sindaco del Comune di Motta San Giovanni e alla responsabile dell’Area tecnica e responsabile settore V Ambiente e Lavori Pubblici un immediato intervento per "rimuovere lo scarico fognario nell’alveo fluviale del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

