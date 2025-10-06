Scarichi irregolari e mare inquinato | il piano del Comune
Il tema della qualità delle acque è stato al centro dell’attenzione della Commissione V, riunitasi a Palazzo Tursi. Nella sua relazione a inizio lavori, l’assessora all’ambiente Silvia Pericu ha spiegato che l’amministrazione comunale intende affrontare in modo concreto e strutturato le criticità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il nuovo dossier Mare Monstrum 2025 di Legambiente scatta un'istantanea all'insegna delle violazioni: cemento abusivo, scarichi irregolari, pesca di frodo e infrazioni al Codice della navigazione hanno segnato un anno nero per il nostro patrimonio marittimo.
Mare inquinato in città, il monito di Cozzi: "Da Pegli a Priaruggia acque da migliorare" - Genova – Nonostante la presenza di almeno tre depuratori nell'area, il tratto di mare fra Punta Vagno e Priaruggia, in alcuni punti continua ad essere interessato da temporanei divieti di balneazione.
Occhiuto, chi avvelena il mare è nemico della Calabria - Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto invitando i cittadini a collaborare segnalando "scarichi ...