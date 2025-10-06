Scarichi irregolari e mare inquinato | il piano del Comune

Il tema della qualità delle acque è stato al centro dell’attenzione della Commissione V, riunitasi a Palazzo Tursi. Nella sua relazione a inizio lavori, l’assessora all’ambiente Silvia Pericu ha spiegato che l’amministrazione comunale intende affrontare in modo concreto e strutturato le criticità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it