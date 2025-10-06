Scappano all' alt dei carabinieri ma finiscono in un vicolo cieco | due denunciati

Due uomini della provincia di Caserta sono stati denunciati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.E' accaduto a Roma, in via Monte Madonna, dove i militari della stazione di Formello hanno intercettato un Fiat Doblò con a bordo i due. Quando i carabinieri hanno intimato l'alt i due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

