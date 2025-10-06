Scandicci in scioltezza Domina segna e vince
Scandicci 2 Ghiviborgo 0 SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Dodaro (75’ Sottil), Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (83’ Boganini), Mugelli (75’ Guidelli), Chiaverini. All. Taccola. GHIVIBORGO: Butano, Baldacci, Del Dotto, Vecchi, Arcuri (58’ Ceccanti), Musatti, Cannarsa, Boiga, Signorini (61’ Mion), Citarella (61’ Thioune), Mariotti. All. Ingenito. Arbitro: Pellegrino di Teramo. Marcatori: 12’ Chiaverini, 59’ Arrighini. Note: ammoniti Citarella, Signorini, Biancon, Boiga. SAN CASCIANO – Rotonda vittoria dei "Blues" che allungano la striscia positiva e si posizionano a metà classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it