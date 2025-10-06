Scandiano esulta su tutti i fronti della Coppa Italia, con il Centro Palmer in A2, con la Rotellistica Scandianese e con il Roller nella coppa di B. Piange il Correggio di B, soffre tanto, ma alla fine sorride quello di Serie A2. Centro Palmer. Bella vittoria casalinga per 4 a 1 dei ragazzi di Enrico Mariotti su un Camaiore apparso valido avversario. 1 a 1 a fine primo tempo, poi Scandiano ha preso il largo grazie alla doppietta di Tognacca, ai gol di Uva e Barbieri, ma anche ai due rigori parati dal bravo Taiti. A referto anche Busani, Roca, Stefani, De Stefano e Vaccari. Scandiano comanda il girone con 6 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandiano esulta su tutti i fronti. Bdl a due facce: bene in A2, ko in B