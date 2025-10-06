Scandalo per traffico di droga in Argentin | si dimette il candidato di Milei alle elezioni di metà mandato

A un mese dalla sconfitta elettorale nella provincia di Buenos Aires, il partito del presidente argentino Javier Milei ha subito un altro duro colpo. L’economista José Luis Espert ha ritirato la propria candidatura a deputato per la provincia di Buenos Aires alle vicine elezioni di metà mandato. Le dimissioni lasciano vacante un posto fondamentale nel distretto più popoloso e conteso delle politiche in Argentina. L’uomo è stato travolto dallo scandalo per i suoi legami con Federico ‘Fred’ Machado, accusato di traffico di droga negli Stati Uniti. José Luis Espert ha confermato le proprie dimissioni con un post social: “Proverò la mia innocenza in tribunale, senza immunità né privilegi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

