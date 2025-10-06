Scandalo nel rally | auto piomba sulla folla un morto e 7 feriti Il pilota era sotto effetto di anfetamine

Allo choc per l’incidente si è aggiunto anche lo sdegno: resta surreale quanto accaduto durante il rally automobilistico su strada ‘Alagia manastir – Varna’, in Bulgaria. La Renault Clio guidata dal trentenne Neyko Neykov è uscita fuori strada in una curva investendo gli spettatori: è morto un uomo di 60 anni, mentre altri 7 sono rimasti feriti. In particolare, una donna 27enne versa in gravi condizioni in ospedale. Subito dopo l’incidente, però, sono emersi due gravi dettagli. Innanzitutto, secondo gli esami effettuati sul posto, è risultato che il pilota fosse sotto effetto di anfetamine. Non solo: nella curva teatro dell’incidente vi era un segnale di divieto per gli spettatori, ma nonostante ciò alcune decine di persone erano riuscite a superare le barriere per seguire da vicino la gara, che si svolge sul litorale settentrionale del Mar Nero, con arrivo nella città portuale e balneare di Varna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scandalo nel rally: auto piomba sulla folla, un morto e 7 feriti. Il pilota era sotto effetto di anfetamine

