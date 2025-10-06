Scalinata in piazza Cavour presa d' assalto dai vandali in corso il ripristino al Palazzo del Podestà
Sono in corso, da questa mattina, i lavori di pulitura e restauro della scala esterna che collega Palazzo del Podestà e Palazzo dell'Arengo, deturpata da scritte offensive nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre scorsi. L'intervento dovrebbe concludersi in giornata.Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: scalinata - piazza
Automobilista finisce sulla scalinata di piazza di Spagna, poi scappa
“Mi sono distratto con il navigatore”: così è finito con l'auto sulla scalinata di piazza di Spagna
Le serate di libri e letture nella scalinata di piazza Marconi proseguono anche in autunno! Venerdì 3 ottobre alle ore 18:30 Annalisa Milia presenterà il suo libro: Piccioccus de Crobi. In caso di maltempo la presentazione si svolgerà all'interno dell'ExMu (ex mu Vai su Facebook