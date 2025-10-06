Tarantini Time Quotidiano “È giunto il momento di dare risposte concrete e immediate alle richieste di sicurezza dei cittadini dell’area occidentale della provincia di Taranto.” Così il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera rilancia con forza la proposta di istituire un commissariato di Polizia di Stato nel comune di Massafra, a presidio di un’area strategica e densamente popolata, da troppo tempo priva di un adeguato presidio dello Stato. “Massafra, insieme a diversi comuni limitrofi – sottolinea Scalera – rappresenta un punto nevralgico per il territorio, sia per la posizione geografica che per il numero di abitanti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Scalera: “Un commissariato di Polizia a Massafra per presidiare l’area occidentale della provincia di Taranto”