Imola, 6 ottobre 2025 – Un compleanno speciale in cima al Monte Bianco. L’impresa è dell’alpinista imolese Monica Costantini che, una settimana fa, proprio a ridosso della festa per le sue prime cinquanta primavere, si è regalata la vetta più alta d’Europa. Il decimo 4mila metri raggiunto in due anni e mezzo di scalate: “Mi preparavo da gennaio perché tra fattore quota, dislivello, tenuta fisica e mentale non è affatto scontato il risultato positivo – racconta Costantini –. Insieme all’esperta guida alpina Raffaele Mercuriali eravamo l’unica cordata italiana in salita dal versante francese del colosso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Scalare il Monte Bianco, emozione unica”