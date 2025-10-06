Sbucato dal silenzio tra vertigine e furore
Luigi carissimo, poco meno di un mese fa amici del manifesto mi hanno chiesto di recensire Il nespolo. La richiesta e le motivazioni che allegavano – detto in tutta franchezza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Libro d'Artista È buio fuori, è luce dentro... Nel silenzio della notte, le famiglie dei nomi si risvegliano. Voci taciute ti chiamano. Stavolta risponderai? Suminagashi e ricamo su carta giapponese 2025