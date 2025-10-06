Sbloccati 300 miliardi in tre anni dal governo il 99,2% delle risorse è già operativo | è record

Ilgiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni verrà ricordato come il "governo del fare": è questa l'estrema sintesi della dodicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi aggiornata al 30 settembre 2025 e relativa al terzo trimestre, nella quale si sottolinea che il tasso di adozione dei decreti attuativi è al massimo da inizio legislatura, con il 99,2% delle risorse stanziate dal Governo Meloni che sono state già sbloccate. " Il terzo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da un numero particolarmente basso di nuovi decreti attuativi in ingresso (61). Nei primi nove mesi dell’anno, i nuovi decreti in ingresso sono stati complessivamente 267, il valore minimo dall’inizio della legislatura ", si legge nella relazione, dove viene anche sottolineato che ha raggiunto il " 70% la percentuale dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa entrati in vigore nel trimestre che non prevedono il rinvio a successivi decreti attuativi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sbloccati 300 miliardi in tre anni dal governo il 992 delle risorse 232 gi224 operativo 232 record

© Ilgiornale.it - Sbloccati 300 miliardi in tre anni dal governo, il 99,2% delle risorse è già operativo: è record

In questa notizia si parla di: sbloccati - miliardi

Sbloccati 288 miliardi in tre anni dal governo, il 99,2% delle risorse è già operativo: è record

sbloccati 300 miliardi treSbloccati 288 miliardi in tre anni dal governo, il 99,2% delle risorse è già operativo: è record - I provvedimenti legislativi entrati in vigore senza rinvii a decreti attuativi toccano il 70%. Scrive ilgiornale.it

Oracle-OpenAI: contratto monstre da 300 miliardi per cloud e AI - Si tratterebbe di uno dei contratti più pesanti della storia: ben 300 miliardi di dollari in cinque anni, versati da OpenAI a Oracle. Secondo punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Sbloccati 300 Miliardi Tre