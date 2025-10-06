Sbloccati 300 miliardi in tre anni dal governo il 99,2% delle risorse è già operativo | è record

Il governo Meloni verrà ricordato come il "governo del fare": è questa l'estrema sintesi della dodicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi aggiornata al 30 settembre 2025 e relativa al terzo trimestre, nella quale si sottolinea che il tasso di adozione dei decreti attuativi è al massimo da inizio legislatura, con il 99,2% delle risorse stanziate dal Governo Meloni che sono state già sbloccate. " Il terzo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da un numero particolarmente basso di nuovi decreti attuativi in ingresso (61). Nei primi nove mesi dell’anno, i nuovi decreti in ingresso sono stati complessivamente 267, il valore minimo dall’inizio della legislatura ", si legge nella relazione, dove viene anche sottolineato che ha raggiunto il " 70% la percentuale dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa entrati in vigore nel trimestre che non prevedono il rinvio a successivi decreti attuativi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

