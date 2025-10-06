Sbloccati 288 miliardi in tre anni dal governo il 99,2% delle risorse è già operativo | è record
Il governo Meloni verrà ricordato come il "governo del fare": è questa l'estrema sintesi della dodicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi aggiornata al 30 settembre 2025 e relativa al terzo trimestre, nella quale si sottolinea che il tasso di adozione dei decreti attuativi è al massimo da inizio legislatura, con il 99,2% delle risorse stanziate dal Governo Meloni che sono state già sbloccate. " Il terzo trimestre del 2025 è stato caratterizzato da un numero particolarmente basso di nuovi decreti attuativi in ingresso (61). Nei primi nove mesi dell’anno, i nuovi decreti in ingresso sono stati complessivamente 267, il valore minimo dall’inizio della legislatura ", si legge nella relazione, dove viene anche sottolineato che ha raggiunto il " 70% la percentuale dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa entrati in vigore nel trimestre che non prevedono il rinvio a successivi decreti attuativi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sbloccati - miliardi
La Casa Bianca non perde occasione per ricordare che, nel 2024, gli Usa hanno contribuito alla spesa militare della Nato con 997,3 miliardi di dollari su un totale di 1.506 miliardi. Ma, abilmente, gli americani omettono un particolare fondamentale: quei 997 m Vai su Facebook
Sbloccati 288 miliardi in tre anni dal governo, il 99,2% delle risorse è già operativo: è record - I provvedimenti legislativi entrati in vigore senza rinvii a decreti attuativi toccano il 70%. Segnala ilgiornale.it