Sava dall’Asinara | la mafia c’è oggi si mimetizza nell’economia
Lia Sava spezza ogni illusione: la mafia non è un ricordo sbiadito ma una presenza ostinata, capace di adattarsi e di confondersi con l'economia legale. Dall'Asinara, durante la due giorni dell'Anm dedicata a Falcone e Borsellino, il suo appello suona come un richiamo urgente alla responsabilità collettiva. Un allarme che pretende verità La Procuratrice generale
Palermo, pg Sava: “Vittime non denunciano, servono le intercettazioni”. De Lucia: “Fondamentali ora, mafia cerca figura post Messina Denaro” - “Mafia liquida”, così la definisce Lia Sava, procuratrice generale di Palermo, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario nel capoluogo siciliano. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Mafia: Sava (procuratore Caltanissetta), cosa nostra vive situazione fluida - Siamo passati dall’inabissamento voluto da Bernardo Provenzano dopo le stragi a una Mafia che si insinua, proprio perché diventa fluida, in ... Segnala quotidianoitalia.it