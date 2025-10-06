Sava dall’Asinara | la mafia c’è oggi si mimetizza nell’economia

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lia Sava spezza ogni illusione: la mafia non è un ricordo sbiadito ma una presenza ostinata, capace di adattarsi e di confondersi con l’economia legale. DallAsinara, durante la due giorni dell’Anm dedicata a Falcone e Borsellino, il suo appello suona come un richiamo urgente alla responsabilità collettiva. Un allarme che pretende verità La Procuratrice generale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sava dall8217asinara la mafia c8217232 oggi si mimetizza nell8217economia

© Sbircialanotizia.it - Sava dall’Asinara: la mafia c’è, oggi si mimetizza nell’economia

In questa notizia si parla di: sava - dall

Palermo, pg Sava: “Vittime non denunciano, servono le intercettazioni”. De Lucia: “Fondamentali ora, mafia cerca figura post Messina Denaro” - “Mafia liquida”, così la definisce Lia Sava, procuratrice generale di Palermo, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario nel capoluogo siciliano. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Mafia: Sava (procuratore Caltanissetta), cosa nostra vive situazione fluida - Siamo passati dall’inabissamento voluto da Bernardo Provenzano dopo le stragi a una Mafia che si insinua, proprio perché diventa fluida, in ... Segnala quotidianoitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Sava Dall8217asinara Mafia C8217232