Sassuolo-Roma le info per il settore ospiti | dal 14 ottobre via alla prevendita

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e la pausa per le nazionali, la Roma si prepara alla prossima trasferta di campionato, in programma sabato 26 ottobre contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per i tifosi giallorossi che vorranno sostenere la squadra in Emilia, arriva una comunicazione importante: la prevendita dei biglietti per il settore ospiti (Tribuna Nord) aprirà lunedì 14 ottobre alle ore 10:00 e resterà attiva fino alle 19:00 di venerdì 25 ottobre, alla vigilia della partita. Un appuntamento da cerchiare in rosso per i sostenitori romanisti, che anche in trasferta continuano a rappresentare una componente fondamentale dell’energia e del sostegno alla squadra di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

