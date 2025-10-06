Sassuolo il calcio a modo nostro | Idee in campo l’Europa un sogno

Vecchi Pre partita di Inter-Sassuolo: Davide Frattesi si sta scaldando, gli sguardi si incrociano e il giocatore corre subito ad abbracciarlo. Giovanni Carnevali mostrando quel breve reel sullo smartphone racconta già quasi tutto della storia a tratti fiabesca del Sassuolo Calcio. "Se li avessimo tenuti tutti? Beh, a quest’ora lotteremmo per la Champions", dirà poco dopo, concluso un elenco che parte da Sensi e arriva alla "più sentita" delle cessioni, vale a dire proprio quella del centrocampista romano oggi nerazzurro. Battuta, d’accordo, ma in effetti vagli a dare torto al dirigente plenipotenziario neroverde che ha scritto una nuova filosofia calcistica da una provincia dove, è vero, "sognare non costa nulla, Europa compresa", ma da lì a formare una generazione di campioni, disputare undici stagioni consecutive in A, sopravvivere alla B per tornare a inanellare risultati da copertina nella massima serie (chiedere a Lazio ed Udinese) ne passa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

