Non sarà la miglior partenza di sempre, ma vale la pena accontentarsi, anche perché tra la sosta di settembre e quella cui le nazionali consegnano il campionato il Sassuolo ha viaggiato al ritmo delle big, guadagnando tra l’altro 11 posizioni di classifica e piazzando un confortevole +6 rispetto alla terz’ultima piazza. E poi perché non sarà, quello del Sassuolo di Fabio Grosso, il miglior avvio di stagione del Sassuolo nella massima serie, ma quello confezionato in queste prime 6 giornate dai neroverdi non si piazza affatto male. Più forte del Sassuolo di oggi sono andati infatti quello di Eusebio Di Francesco che nel 201516 conquistò sesto posto e storica qualificazione ai preliminari di Europa League, che alla sesta aveva 12 punti, quello del primo De Zerbi, che partì a razzo (13 punti) nel 201819 ma ‘ruppe’ in dirittura d’arrivo con 43 punti che a fine stagione valsero l’undicesimo posto e ancora quello che, guidato sempre da Roberto De Zerbi, dopo 6 giornate di punti ne aveva addirittura 14 e chiuderà il campionato con quello che è resta, ad oggi, il record di punti (62) fatti dal Sassuolo in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Avvio sprint al ritmo delle big