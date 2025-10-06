Sassi contro autobus l' alert di Delli Carri | Autisti e passeggeri a rischio
La sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale di Foggia è tornata drammaticamente al centro del dibattito dopo un grave atto di criminalità che ha messo a rischio l'incolumità di personale viaggiante e cittadini. Oggi 6 ottobre la Faisa Cisal Foggia, per mezzo del segretario provinciale Vincenzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: sassi - autobus
Autobus danneggiato dai tifosi del Club Brugge Vai su Facebook
Macerata, lancio di sassi contro le auto a Piediripa: caccia al gruppetto di ragazzini in fuga - Stavo percorrendo la strada che dalla rotatoria principale della frazione va verso Sforzacosta. Riporta corriereadriatico.it
Sassi contro le auto dal cavalcavia, denunciato un 15enne - È stata la felpa rossa ad incastrarlo per quel gesto assurdo: uno, due, tre sassi, gettati dal cavalcavia contro le auto in transito. lanazione.it scrive