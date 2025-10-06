Sardone | Terrorista chi picchia le forze dell’ordine Pd e Sala conniventi
Il vicesegretario della Lega: «La Cgil è il braccio armato dei dem e il trampolino di Landini per il Parlamento. Flotilla? Propaganda». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: sardone - terrorista
Silvia Sardone. . Insieme ai cittadini contro la grande moschea di Sassuolo che diventerà la più grande dell'Emilia Romagna: no a scelte che diventano sottomissione verso l'islamismo! La Lega si oppone! Vai su Facebook