Due nuovi casi di febbre del Nilo sono stati registrati oggi in Sardegna dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL 5 di Oristano. A risultare positivi al virus West Nile sono due pazienti ultraottantenni: un uomo residente a Oristano, attualmente ricoverato all’ospedale San Martino, e una donna di Baratili San Pietro, visitata al Pronto Soccorso dello stesso ospedale e già dimessa con terapia a domicilio. Con questi due episodi, salgono a 37 i casi sintomatici confermati nel 2025 in Sardegna, tutti concentrati nella provincia di Oristano, dove si registrano anche due decessi legati al virus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sardegna, due nuovi casi di West Nile a Oristano: salgono a 37 i contagi nell’isola nel 2025