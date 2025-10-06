Sardegna due nuovi casi di West Nile a Oristano | salgono a 37 i contagi nell’isola nel 2025

Lanotiziagiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuovi casi di febbre del Nilo sono stati registrati oggi in Sardegna dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL 5 di Oristano. A risultare positivi al virus West Nile sono due pazienti ultraottantenni: un uomo residente a Oristano, attualmente ricoverato all’ospedale San Martino, e una donna di Baratili San Pietro, visitata al Pronto Soccorso dello stesso ospedale e già dimessa con terapia a domicilio. Con questi due episodi, salgono a 37 i casi sintomatici confermati nel 2025 in Sardegna, tutti concentrati nella provincia di Oristano, dove si registrano anche due decessi legati al virus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

sardegna due nuovi casi di west nile a oristano salgono a 37 i contagi nell8217isola nel 2025

© Lanotiziagiornale.it - Sardegna, due nuovi casi di West Nile a Oristano: salgono a 37 i contagi nell’isola nel 2025

In questa notizia si parla di: sardegna - nuovi

West Nile, due nuovi casi e un ricovero in Lombardia: infettate una donna di 38 anni e un'altra di 66. Primo paziente in Sardegna, è critico

West Nile, un altro morto in Campania, 2 nuovi casi in Lombardia (38 e 66 anni) e primo paziente in Sardegna: è grave

West Nile, un altro morto in Campania, due nuovi casi in Lombardia (38 e 66 anni) e primo paziente in Sardegna

sardegna due nuovi casiDue nuovi casi di West Nile in Sardegna, salgono a 37 - Due nuovi casi di positività alla febbre del Nilo sono state registrati oggi dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5 di Oristano. Lo riporta ansa.it

sardegna due nuovi casiWest Nile, nuovi casi in Sardegna: "Il virus circola troppo, servono droni per i controlli" - '' Nell'Oristanese il West Nile virus sta circolando in modo importante a causa del proliferare delle zanzare per il clima sempre più caldo- Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sardegna Due Nuovi Casi