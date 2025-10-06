Sarah Toscano esce con Met Gala | Me ne frego del giudizio degli altri

Milano, 6 ott. (askanews) - Da Amici a Sanremo, Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italiano, esce con il suo primo album Met Gala, un lavoro autobiografico, personale e ricco di colori. "Mi piace pensare che sia un album molto vario, che racconta a me in tante salse diverse, è un album vario sia dal punto di vista musicale, quindi delle produzioni, base, sia dal punto di vista del testo e del significato. Racconta appunto tanti aspetti di me. È un album molto autobiografico, quindi c'è tanto di mio, c'è tanto delle mie esperienze vissute. Sono contenta che i ragazzi possano immedesimarsi nelle mie canzoni, spero che le persone si possono immedesimare in quello che ho scritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

