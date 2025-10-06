Sarà la 64enne Sanae Takaichi ex ministro della Sicurezza economica la nuova presidente dei liberal-democratici Ldp il partito di governo in Giappone che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese

S arà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica, la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), il partito di governo in Giappone, che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese. La politica originaria di Nara, appartenente all’ala più conservatrice del partito e considerata la delfina dell’ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto. Leggi anche › Enrica Porcari, prima donna e mente umanista alla guida del futuro digitale del CERN › Kirsty Coventry prima donna alla guida del Comitato Olimpico: al centro, la questione transgender › Chi è Judith Suminwa, la prima donna alla guida del Congo, e perché può fare la differenza iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sanae Takaichi potrebbe diventare la prima premier donna in Giappone iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

