Sarà la 64enne Sanae Takaichi ex ministro della Sicurezza economica la nuova presidente dei liberal-democratici Ldp il partito di governo in Giappone che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese
S arà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica, la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), il partito di governo in Giappone, che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese. La politica originaria di Nara, appartenente all’ala più conservatrice del partito e considerata la delfina dell’ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto. Leggi anche › Enrica Porcari, prima donna e mente umanista alla guida del futuro digitale del CERN › Kirsty Coventry prima donna alla guida del Comitato Olimpico: al centro, la questione transgender › Chi è Judith Suminwa, la prima donna alla guida del Congo, e perché può fare la differenza iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sanae Takaichi potrebbe diventare la prima premier donna in Giappone iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: 64enne - sanae
Sarà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica, la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), il partito di governo in Giappone, che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese. #ANSA - X Vai su X
È stato ritrovato il corpo di Andrea Holenz, la turista tedesca di 64 anni dispersa dalla notte tra domenica e lunedì dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria. Secondo la ricostruzione, la 64enne avrebbe tentato di mettere in salvo il pr Vai su Facebook
Sanae Takaichi, la prossima premier giapponese si ispira a Tatcher e parla come Meloni - democratico diventerà con ogni probabilità la prima leader donna del Giappone. Lo riporta editorialedomani.it
Giappone, Sanae Takaichi sta per diventare la prima premier donna del Paese - Sarà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica la nuova presidente dei liberal- Riporta msn.com