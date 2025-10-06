Sapori e solidarietà | raccolta fondi per l' associazione Luca onlus

La secentesca villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco farà da sfondo, il 10 ottobre prossimo, a un evento solidaristico e gastronomico in favore dell'associazione friulana oncologica pediatrica Luca onlus da decenni impegnata nel sostegno delle famiglie con figli malati oncologici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

