Sant' Anna Gastone Ciuti è il nuovo direttore dell' Istituto di Biorobotica

Pisa, 6 ottobre 2025 - Il professor Gastone Ciuti è il nuovo Direttore dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Succede al professore Cesare Stefanini alla guida del polo di Pontedera e resterà in carica per il triennio 2025-2028. A Gastone Ciuti sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità della Scuola e del Rettore Nicola Vitiello. "È un onore servire e guidare, per il prossimo triennio e insieme alla nostra comunità, l’Istituto di BioRobotica, contribuendo alla sua crescita e al suo consolidamento nelle missioni accademiche – dichiara Gastone Ciuti - L’Istituto di BioRobotica conta oggi oltre 350 persone tra docenti, ricercatrici e ricercatori, personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo, dottorande e dottorandi, ed è una realtà di riferimento a livello internazionale, da sempre animata dagli ideali fondativi dell’eccellenza scientifica, della formazione avanzata, e dell’innovazione con alto impatto sociale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

