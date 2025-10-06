Sant’Angelo Dei Lombardi inaugura un nuovo percorso di formazione sulle competenze digitali per persone con disabilità

Avellinotoday.it | 6 ott 2025

SantAngelo Dei Lombardi, 8 ottobre 2025 – Mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 16.00, presso il Centro Sociale di Sant’Angelo Dei Lombardi, sarà inaugurato un percorso di formazione dedicato alle competenze digitali nell’ambito del progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

