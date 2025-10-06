Sant’Agostino che colpo Tre reti al Santarcangelo che valgono il primo posto
Santarcangelo 1 S. Agostino 3 SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (20' st Para), Rocchi, Maioli (17' pt Marconi), Vukaj (26' st Arduini), Ceccarelli (30' st Kotchap), Bianchi (43' st Vernazzaro), Zanni, Misuraca, Sorrentino, Lombardi. A disposizione: Chiarabini, Guidi, Banzola, Parma. All.: Riccipetitoni. S. AGOSTINO: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli (27' st Frignani), Iazzetta, Armaroli, Lisanti (12' st Scotto), Lenzi, Pierfederici (47' st Simone), Tassinari, Vanzini (39' st Gamberini). A disposizione: Anostini, Ribello, Fedozzi, Fiore, Bevilacqua. All. Biagi Arbitro: Leone di Ferrara. Reti: 28' pt Tassinari
