Sant’Agata de’ Goti Libera celebra i 40 anni dall’uccisione di Angelo Mario Biscardi

Fremondoweb.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Don Luigi Ciotti incontra gli studenti e la comunità per ricordare il vice sindaco assassinato nel 1985 “Ci sono verità che camminano per le strade delle nostre città”. È questo il filo conduttore delle iniziative promosse da Libera . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

