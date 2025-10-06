Santa Venerina l’11 e il 12 ottobre il gruppo Fai Giarre Riposto aprirà le porte di Villa Grifunera
In occasione delle giornate Fai d'Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, il gruppo Fai Giarre Riposto offrirà al pubblico un'occasione unica: scoprire Villa Grifunera a Santa Venerina, straordinario esempio di architettura Art Déco del territorio ionico-etneo.
Giarre, scoperta una vasta piantagione di Cannabis: arrestato un 74enne di Santa Venerina
Santa Venerina: in carcere un 33enne per violenze sulla compagna e la figlia
Riapre l''ufficio postale di Santa Venerina dopo i lavori di ammodernamento
Santa Venerina, esplode un botto: amputato un dito a un 12enne - CATANIA – Botti di capodanno: un dodicenne albanese ha subito l'amputazione del dito di una mano all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito per le ferite riportare per l'esplosione
Santa Venerina, beccati a rubare avocado: arrestati 2 ripostesi - Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Santa Venerina, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza