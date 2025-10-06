Sansovino Sacconi segna il gol scaccia-crisi
Baldaccio Bruni 0 Sansovino 1 BALDACCIO BRUNI: Manzari, Piccinelli, Del Siena, Magi, Giorni, Gorini Gia., Hajiri, Bruschi, Bartoccini, Valori, Quadroni. All.: Mario Palazzi. SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Artini, Bega, Cantatore, Sabatini, Rosi, Privitera, Sacconi, Benucci, Iacomoni. All.: Giacomo Chini. ARBITRO: Bolognesi di Siena. Rete: 9’ Sacconi ANGHIARI – La Sansovino torna a sorridere dopo due passi falsi consecutivi tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Chini torna a correre e sale nella colonna di sinistra della classifica andando a vincere in casa della Baldaccio Bruni di Mario Palazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
| STARTING XI È il momento di dare tutto! Carichi, concentrati e pronti alla battaglia! We’re Ready! In campo così! ? Timperanza, Mirante, Artini, Bega, Cantatore, Sabatini, Rosi, Privitera, Sacconi, Benucci, Iacomoni. A disposizione: Buzzini, Togn Vai su Facebook
