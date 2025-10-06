Sansepolcro celebra Piero della Francesca | un fine settimana di arte musica e memoria
Sansepolcro si prepara a vivere un fine settimana di grande intensità culturale e identitaria in occasione del 533° anniversario della morte di Piero della Francesca, avvenuta il 12 ottobre 1492. Un ricco calendario di appuntamenti, organizzati dal Comune di Sansepolcro insieme a istituzioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: sansepolcro - celebra
Sansepolcro celebra i 108 anni di Vittoria Donati Sarti, la donna più longeva della provincia di Arezzo
Sansepolcro celebra i 60 anni delle Piscine Pincardini
Sansepolcro celebra le Giornate europee del patrimonio con due visite guidate al Museo Civico
Festa a Sansepolcro per la coppia che celebra le nozze di diamante Vai su Facebook
Sansepolcro celebra Piero della Francesca: un fine settimana di arte, musica e memoria - Sansepolcro si prepara a vivere un fine settimana di grande intensità culturale e identitaria in occasione del 533° anniversario della morte di Piero della Francesca, avvenuta il 12 ottobre 1492. Secondo arezzonotizie.it
Sansepolcro celebra i 70 anni del ritrovamento del "San Giuliano" di Piero della Francesca con una moneta commemorativa - Il Comune di Sansepolcro, insieme alla Società Balestrieri, ha voluto celebrare una ricorrenza importante: il 70° anniversario del ritrovamento del "San Giuliano" Arezzo, 26 agosto 2024 – Sansepolcro ... Da lanazione.it