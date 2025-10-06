Sanità consegnate le dosi anti-Covid | al via la campagna di vaccinazione

Sono stati consegnati, seppur con qualche giorno di ritardo, nei punti di raccolta regionali i vaccini anti-Covid. Dunque al momento sono ordinabili e può partire la campagna di vaccinazione contro il virus Sars Cov-2, parallelamente a quella contro l’influenza che ha preso avvio il 1 ottobre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

