Sanità con One Health Foundation prevenzione in piazza per Giubileo dei migranti
(Adnkronos) – In occasione del Giubileo dei migranti 2025, nella Capitale è arrivato il progetto 'Villaggio della salute' promosso da One Health Foundation. Per tutta la giornata di ieri, 5 ottobre, in piazza del Risorgimento a Roma è stato possibile ricevere visite mediche gratuite. L'Asl Roma 1 ha messo a disposizione personale medico-infermieristico, tecnici sanitari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
