L’ex campione nerazzurro: «Il Meazza ha fatto la storia del calcio e questa deve continuare anche nel nuovo impianto. C’è un derby tra chi vuole abbatterlo e chi no. Ma i tifosi lì dentro ci spingevano a dare il massimo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sandro Mazzola: «Non demoliranno l’effetto San Siro»